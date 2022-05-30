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Умерла 20-летняя артистка труппы Театра классического балета

Балерина Алеся Лазарева из труппы Театра классического балета умерла в возрасте 20 лет

Фото: Театр классического балета

В возрасте 20 лет умерла артистка труппы Театра классического балета Касаткиной и Василева, обладательница золотой медали балетного конкурса имени Екатерины Максимовой, балерина Алеся Лазарева. Об этом сообщается в официальной группе театра во «ВКонтакте».

Сообщается, что артистка почувствовала себя плохо утром в воскресенье, 29 мая.

«Это какой-то страшный кошмар! Она встала рано утром, пошла в ванную комнату и упала… Ей вызвали скорую… Врачи не смогли ее реанимировать», — рассказали представители театра mk.ru.

«Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в "Дон Кихоте". Сегодня, 29 мая 2022 года талантливой балерины не стало. Алеся была признанной балериной, артистичной, уточненной и сильной. Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая», — заявили в пресс-службе культурного заведения.

Причины смерти устанавливаются.

«Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах», — написали в официальном сообществе театра «Классический балет».

Ранее в Москве в возрасте 22 лет скончался ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя. Причиной смерти стало отравление бытовым газом. По факту гибели артиста было возбуждено уголовное дело.

Анастасия Астахова
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