Боец UFC Масвидаль обвинил Макгрегора в использовании стероидов

Боец UFC Хорхе Масвидаль обвинил Конора Макгрегора в использовании стероидов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль обвинил ирландца Конора Макгрегора в использовании стероидов. Об этом сообщает ESPN Deportes.

«Он понимает, что я сильно бью и иду в октагон убивать, а не обжиматься. Я пошел бы до конца в схватке с ним. Во мне все равно больше мышц. Хотя он качается, льет в себя всякие стероиды. Но он все равно мальчишка», — заявил Масвидаль, отвечая на вопрос о возможном противостоянии с Макгрегором в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Макгрегор заявлял о планах сменить весовую категорию. Ирландец демонстрировал тренировки в тренажерном зале и отметил, что достиг веса в 86 килограммов, что позволит ему состязаться в полусреднем весе, где и выступает Масвидаль.

Макгрегор не дрался с лета 2021-го, когда получил травму в поединке против Дастина Порье. В конце первого раунда ирландец сломал ногу.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.