В ДНР заявили о перешедших в зону риска тыловых территориях

Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о перешедших в зону риска тыловых территориях

В зону риска перешли и тыловые территории, где сохранялась спокойная обстановка даже в 2014-2016 годах, заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова. Ее слова приводит пресс-служба.

«Украинские боевики фактически круглосуточно подвергают массированным неизбирательным обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов ДНР. Причем в зону риска перешли тыловые территории, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах», — сообщила она.

По словам Морозовой, украинские военные применяют против жителей Донбасса «тактику выжженной земли». Омбудсмен рассказала, что в результате обстрелов погибли не менее семи мирных жителей республики, а еще 38 человек получили ранения.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России начал расследование после обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 30 мая украинские военные обстреляли столицу ДНР. В результате, по предварительным данным, погибли пять мирных жителей, среди них 13-летний подросток, были ранены 16 человек, повреждены две школы и гимназия.