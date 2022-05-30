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Тысячам японских компаний предрекли негативные последствия санкций против России

Asahi: негативные последствия санкций против России затронут 15 тысяч японских компаний

Фото: Pixabay

Газета Asahi предрекла, что негативные последствия от санкций Токио против Москвы затронут в общей сложности около 15 тысяч японских компаний, передает ТАСС.

По данным издания, вводя ограничения на импорт и экспорт в отношении России Япония руководствовалась санкционным опытом, применяемым в отношении Северной Кореи из-за развития ее ракетно-ядерной программы. Однако, как отмечается, эффект от рестрикций против России оказался гораздо выше.

Также в статье подчеркнули, что в настоящее время приоритетной задачей для Токио является сдерживание Пекина. Таким образом, по мнению автора, Япония идет на поводу западных стран, поддерживая их антироссийскую санкционную политику, при этом рассчитывая на их помощь в противодействии политике, которую проводит Китай.

Ранее глава правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль выступил с призывом к властям страны отказаться следовать планам Евросоюза и не вводить эмбарго на российские энергоносители. Он пояснил, что в ином случае национальную промышленность ожидает катастрофа.

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Марина Совина
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