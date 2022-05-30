Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобрнауки раскрыли подробности проектирования новой системы образования

Минобрнауки заявило, что новая система образования будет создаваться вместе с ректорами

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Новая система образования в России будет создаваться Минобрнауки совместно с ректорами вузов. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.

«Когда мы сейчас говорим о том, что Болонская система в прошлом, это означает, что мы говорим: "Ограничения, которые требовала эта система, мы оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы берем с собой". Какой будет новая система, мы будем вместе с вами проектировать», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в Госдуме приступили к работе над выходом России из Болонской системы образования. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, после этого в очереди окажется изменение или отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также дебюрократизация системы образования.

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу, в основе которого заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура. Российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В ЕС снова не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть
Шольц заявил о стремлении ЕС к согласию по новому пакету антироссийских санкций
В центре Москвы загорелись три автомобиля
Названа причина нестабильности рубля
Путин включил в состав Совбеза нового участника
Сирия обвинила власти Турции в преступлениях против человечности
В Европе назвали примерные сроки принятия шестого пакета санкций против России
Макс Барских объяснил разблокировку его песен в России
Во Франции нашли виновных в беспорядках на финале Лиги чемпионов
Эстония назвала условие скорой победы Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.