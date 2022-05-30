В Минобрнауки раскрыли подробности проектирования новой системы образования

Минобрнауки заявило, что новая система образования будет создаваться вместе с ректорами

Новая система образования в России будет создаваться Минобрнауки совместно с ректорами вузов. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.

«Когда мы сейчас говорим о том, что Болонская система в прошлом, это означает, что мы говорим: "Ограничения, которые требовала эта система, мы оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы берем с собой". Какой будет новая система, мы будем вместе с вами проектировать», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в Госдуме приступили к работе над выходом России из Болонской системы образования. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, после этого в очереди окажется изменение или отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также дебюрократизация системы образования.

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу, в основе которого заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура. Российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.