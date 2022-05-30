Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Орбан поддержал предложение ЕС по исключению российской нефти из санкций

Премьер Венгрии Орбан поддержал предложения ЕС исключить из санкций нефть из России

Фото: Tamas Kaszas / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал предложение Европейского союза (ЕС) об исключении из санкций трубопроводной нефти из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это хороший подход, но нам нужны гарантии, что в случае аварии на российском нефтепроводе, проходящем через Украину, мы будем иметь возможность получать российскую нефть из других источников», — заявил политик.

Ранее Орбан заявил, что между Будапештом и Брюсселем наблюдается отсутствие компромисса касательно введения нового, шестого пакета санкций против России, и причина этого кроется в безответственной позиции Еврокомиссии (ЕК). Венгерский премьер обвинил Еврокомиссию в отсутствии желания предлагать Будапешту конкретные и эффективные альтернативы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В России объяснили неразглашение данных о погибших на Украине
Месси назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
Стало известно о вывозе украинского зерна в Румынию
В Хорватии задержали создателя крупнейшей российской криптовалютной биржи WEX
Врач предупредила о «разгрызающем сердце» характере ревматизма
Россия расторгла меморандум о взаимопонимании с США в области культуры
Стилистка назвала идеальное для любой фигуры платье
Производство автомобилей в Китае резко сократилось
Названо лучшее направление для семейного пляжного отдыха
Трое посетителей закусочной погибли после удара молнии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.