Орбан поддержал предложение ЕС по исключению российской нефти из санкций

Премьер Венгрии Орбан поддержал предложения ЕС исключить из санкций нефть из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал предложение Европейского союза (ЕС) об исключении из санкций трубопроводной нефти из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это хороший подход, но нам нужны гарантии, что в случае аварии на российском нефтепроводе, проходящем через Украину, мы будем иметь возможность получать российскую нефть из других источников», — заявил политик.

Ранее Орбан заявил, что между Будапештом и Брюсселем наблюдается отсутствие компромисса касательно введения нового, шестого пакета санкций против России, и причина этого кроется в безответственной позиции Еврокомиссии (ЕК). Венгерский премьер обвинил Еврокомиссию в отсутствии желания предлагать Будапешту конкретные и эффективные альтернативы.

