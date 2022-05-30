Умер известный словенский писатель Борис Пахор

На 109-м году жизни скончался известный словенский писатель Борис Пахор

На 109-м году жизни скончался известный словенский писатель Борис Пахор. Об этом сообщает ТАСС.

Автор умер в Италии, где прожил большую часть своей жизни. На северо-востоке этого государства, в городе Триест, где родился Пахор, он представлял словенское меньшинство. Его считали наиболее крупным словенским писателем, жившим в этой стране.

Борис Пахор родился в 1913 году. С наступлением войны принимал участие в югославском партизанском сопротивлении, после чего попал в нацистский лагерь, в котором пробыл 14 месяцев. Именно о жизни в лагере и о том ужасе, с которым столкнулся автор, он в последующем написал несколько произведений.

Самым известным стал «Некрополь», опубликованный в 1967 году и переведенный на многие языки мира. В 1992 году Пахор был удостоен премии Франца Прешерна, в 2007-м был награжден орденом Почетного легиона, а в 2010-м стал почетным гражданином Марибора.

Ранее сообщалось, что украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко умер на 78-м году жизни. Причина смерти не уточняется, в последние годы жизни автор проживал в Лос-Анджелесе.

