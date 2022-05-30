Росстат раскрыл предварительные итоги переписи населения

Росстат сообщил, что рост численности населения зафиксирован в 28 регионах страны

В России рост численности населения зафиксировали в 28 регионах, в остальных субъектах число жителей уменьшилось. Такие предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года раскрыли в Росстате, передает ТАСС.

По данным федеральной службы, самый значительный прирост жителей — в Севастополе, где численность населения выросла на 40 процентов и составила 548 тысяч человек. Самыми густонаселенными регионами названы Москва и Подмосковье.

Первым по густонаселенности федеральным округом стал Центральный — там проживает более 40 миллионов человек, вторым — Приволжский федеральный округ, где живут почти 29 миллионов россиян. Третьим в этом списке Росстат назвал Сибирь с численностью населения в 16,8 миллиона человек.

В Росстате указали на процесс продолжения урбанизации в стране. «Так, 75 процентов населения — или более 110 миллионов человек — живет в городских населенных пунктах, 25 процентов — в сельских. В 2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 74 и 26 процентов соответственно», — сообщили в службе.

Там добавили, что в России появились четыре новых города-миллионника — порог в миллион человек численность населения преодолела в Воронеже, Краснодаре, Красноярске и в Перми.

В апреле Росстат предварительно оценил численность населения России в 147 миллионов человек. По словам главы службы Павла Малкова, отклонения окончательных данных от этой цифры могут быть не более 0,3 процента.

Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях страны она продлилась до 20 декабря 2021 года. Процедуру должны были организовать еще в 2020 году, но из-за пандемии ее пришлось перенести.