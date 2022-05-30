Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Росстат раскрыл предварительные итоги переписи населения

Росстат сообщил, что рост численности населения зафиксирован в 28 регионах страны

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В России рост численности населения зафиксировали в 28 регионах, в остальных субъектах число жителей уменьшилось. Такие предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года раскрыли в Росстате, передает ТАСС.

По данным федеральной службы, самый значительный прирост жителей — в Севастополе, где численность населения выросла на 40 процентов и составила 548 тысяч человек. Самыми густонаселенными регионами названы Москва и Подмосковье.

Первым по густонаселенности федеральным округом стал Центральный — там проживает более 40 миллионов человек, вторым — Приволжский федеральный округ, где живут почти 29 миллионов россиян. Третьим в этом списке Росстат назвал Сибирь с численностью населения в 16,8 миллиона человек.

В Росстате указали на процесс продолжения урбанизации в стране. «Так, 75 процентов населения — или более 110 миллионов человек — живет в городских населенных пунктах, 25 процентов — в сельских. В 2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 74 и 26 процентов соответственно», — сообщили в службе.

Там добавили, что в России появились четыре новых города-миллионника — порог в миллион человек численность населения преодолела в Воронеже, Краснодаре, Красноярске и в Перми.

В апреле Росстат предварительно оценил численность населения России в 147 миллионов человек. По словам главы службы Павла Малкова, отклонения окончательных данных от этой цифры могут быть не более 0,3 процента.

Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях страны она продлилась до 20 декабря 2021 года. Процедуру должны были организовать еще в 2020 году, но из-за пандемии ее пришлось перенести.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Володин перечислил вступающие в силу в июне законы
Салон самолета известной авиакомпании вызвал отвращение у пассажиров
Администрация Херсона сочла период нахождения в составе Украины оккупацией
Россияне назвали самые желанные для покупки жилья города
Росстат раскрыл предварительные итоги переписи населения
Китай призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона к миру
Врачи назвали признаки опасных родинок и посоветовали не терять бдительность
Названа причина провала антироссийских санкций Запада
Погрузка первого судна началась в порту Мариуполя
Дизайнер раскрыла проект идеальной московской школы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.