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Польша перестала бесплатно поставлять топливо Украине

Польский министр Анна Москва объявила о прекращении бесплатных поставок топлива на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва объявила, что страна перестает бесплатно поставлять топливо Украине. Ее слова приводит ТАСС.

Министр уточнила, что с начала конфликта топливо отправлялось бесплатно, но сейчас придется это прекратить. «Сейчас это коммерческие поставки [крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании] Orlen, требующие больших логистических усилий», — уточнила Москва и подчеркнула, что в приоритете остается обеспечение польского рынка. «Топливные компании на Украине хорошо справляются. Наши поставки — ответ на кризисную ситуацию», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Украина может «существенно увеличить» поставки топлива в страну через Польшу. По словам вице-премьера республики Юлии Свириденко, Польша «может выступать крупным транзитером топлива для Украины» и обеспечивать поступление более 200 тысяч тонн продукции каждый месяц. В частности, речь идет о топливе из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, а также немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставлять его хотят «комбинированными» видами транспорта.

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Платон Щукин
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