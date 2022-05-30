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В СКР раскрыли подробности дела о коррупции в челябинском ПФР

Главу челябинского ПФР и его зама обвинили в получении взятки в 30 миллионов рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Следственном комитете России (СКР) раскрыли подробности уголовного дела о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

По данным ведомства, главу челябинского ПФР, его заместителя и начальника одного из отделов обвиняют в том, что в период с 2017-го по 2021 год они получили взятку в сумме более 30 миллионов рублей от представителя частной охранной компании за заключение договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Также руководитель купил два здания для размещения отделов ПФР по завышенной стоимости.

Преступление выявили сотрудники челябинской полиции. Дело в отношении замглавы отделения было выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение. В ходе расследования на имущество соучастников был наложен арест на 90 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что основной фигурант дела — Виктор Чернобровин, его зама зовут Александр Орехов. Факты коррупции были вскрыты прошлым летом, тогда первым задержали Орехова.

Сейчас обвиняемые и их адвокаты приступают к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Елизавета Новикова
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