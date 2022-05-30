Названа причина провала западных санкций против России

Resalat: санкции против РФ не достигли ожидаемого эффекта из-за платежной системы «Мир»

Санкции Запада против РФ не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы «Мир». Такую причину провала западных ограничений назвало иранское издание Resalat.

Как указывается в материале, Москва заблаговременно создала и ввела эксплуатацию локальную систему международных платежей. «Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому», — пишет издание. Также указывается, что Запад, вводя свои санкции, вероятно, совсем не учел этот фактор.

Как считают иранские аналитики, наличие платежной системы «Мир» смягчило последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard. «И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — говорится в статье.

Обозреватели также высоко оценили решение перевести расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. Они считают, что Запад оказался в затруднительном положении в сложившейся ситуации. «Как обойти собственные, ими самими введенные против России ограничения, так, чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем», — заключили журналисты.

Ранее в мае Россия договорилась с Турцией о приеме карт «Мир» в отелях. В гостиницах будет организована работа терминалов. Кроме того, российской стороне удалось решить вопрос с возможностью увеличения использования «Мир» в банкоматах Турции.