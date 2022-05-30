Названа причина провала западных санкций против России
Санкции Запада против РФ не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы «Мир». Такую причину провала западных ограничений назвало иранское издание Resalat.
Как указывается в материале, Москва заблаговременно создала и ввела эксплуатацию локальную систему международных платежей. «Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому», — пишет издание. Также указывается, что Запад, вводя свои санкции, вероятно, совсем не учел этот фактор.
Как считают иранские аналитики, наличие платежной системы «Мир» смягчило последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard. «И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — говорится в статье.
Обозреватели также высоко оценили решение перевести расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. Они считают, что Запад оказался в затруднительном положении в сложившейся ситуации. «Как обойти собственные, ими самими введенные против России ограничения, так, чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем», — заключили журналисты.
Ранее в мае Россия договорилась с Турцией о приеме карт «Мир» в отелях. В гостиницах будет организована работа терминалов. Кроме того, российской стороне удалось решить вопрос с возможностью увеличения использования «Мир» в банкоматах Турции.