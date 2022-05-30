Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названа причина провала западных санкций против России

Resalat: санкции против РФ не достигли ожидаемого эффекта из-за платежной системы «Мир»

Фото: Pixabay

Санкции Запада против РФ не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы «Мир». Такую причину провала западных ограничений назвало иранское издание Resalat.

Как указывается в материале, Москва заблаговременно создала и ввела эксплуатацию локальную систему международных платежей. «Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому», — пишет издание. Также указывается, что Запад, вводя свои санкции, вероятно, совсем не учел этот фактор.

Как считают иранские аналитики, наличие платежной системы «Мир» смягчило последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard. «И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — говорится в статье.

Обозреватели также высоко оценили решение перевести расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. Они считают, что Запад оказался в затруднительном положении в сложившейся ситуации. «Как обойти собственные, ими самими введенные против России ограничения, так, чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем», — заключили журналисты.

Ранее в мае Россия договорилась с Турцией о приеме карт «Мир» в отелях. В гостиницах будет организована работа терминалов. Кроме того, российской стороне удалось решить вопрос с возможностью увеличения использования «Мир» в банкоматах Турции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма на Украине
В США вспомнили предупреждение Обамы о способности Байдена все испортить
Названа причина провала западных санкций против России
Стюардесса раскрыла главные ошибки пассажиров при упаковке вещей в чемодан
Стало известно о выросших тратах москвичей на выпускные
Предложение Байдена странам АСЕАН назвали «посмешищем»
Партии Германии обосновали выделение 100 миллиардов евро на бундесвер
Китай решил помочь России с банковскими картами
Блогер поделился правилами очистки стиральной машины от плесени
В Британии заявили о неспособности перехватить российскую ракету «Кинжал»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.