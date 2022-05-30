Во Франции начали расследование гибели журналиста на Украине

Прокуратура Франции начала расследование гибели журналиста BFMTV в Донбассе

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование гибели журналиста телеканала BFMTV Фредерика Леклера Имхоффа на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское ведомство.

Уточняется, что расследование ведется по факту нападения на гражданских лиц, не принимающих участия в военных действиях.

По данным BFMTV, Леклер Имхофф стал восьмым журналистом, погибшим с начала конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находился французский журналист, попал под обстрел под Северодонецком. Указывалось, что судя по резюме представителя французского СМИ, он работал на телеканалах France TV и BFMTV почти шесть с половиной лет, с декабря 2015 года.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе. Как сообщил председатель Луганского республиканского союза журналистов, художественный руководитель ГТРК ЛНР Леонард Свидовский, на Леклере Имхоффе не было жилета с надписью «Пресса» или других отличий, которые свидетельствовали бы о его принадлежности к прессе.