Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции начали расследование гибели журналиста на Украине

Прокуратура Франции начала расследование гибели журналиста BFMTV в Донбассе

Фото: Unsplash

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование гибели журналиста телеканала BFMTV Фредерика Леклера Имхоффа на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское ведомство.

Уточняется, что расследование ведется по факту нападения на гражданских лиц, не принимающих участия в военных действиях.
По данным BFMTV, Леклер Имхофф стал восьмым журналистом, погибшим с начала конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находился французский журналист, попал под обстрел под Северодонецком. Указывалось, что судя по резюме представителя французского СМИ, он работал на телеканалах France TV и BFMTV почти шесть с половиной лет, с декабря 2015 года.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе. Как сообщил председатель Луганского республиканского союза журналистов, художественный руководитель ГТРК ЛНР Леонард Свидовский, на Леклере Имхоффе не было жилета с надписью «Пресса» или других отличий, которые свидетельствовали бы о его принадлежности к прессе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Советник всех президентов России ушел из Кремля
Во Франции начали расследование гибели журналиста на Украине
Британские медики опубликовали рекомендации по борьбе с оспой обезьян
Эрдоган пообещал оказывать поддержку для продолжения переговоров РФ и Украины
Хирург перечислил основные способы борьбы с ожирением
В Южной Осетии приостановили указ о референдуме по присоединению к России
УЕФА расследует беспорядки перед финалом Лиги чемпионов
Зеленский раскритиковал ЕС за задержку шестого пакета антироссийских санкций
Бывший глава СБУ Харькова рассказал о постановке фейка с пограничным столбом
Шольц назвал условие для ослабления санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.