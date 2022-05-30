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Врач предупредила о «разгрызающем сердце» характере ревматизма

Терапевт Голубенко: ревматизм грозит сердцу пороками и тромбозами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники №30 (Волгоград) Лидия Голубенко предупредила о «рагрызающем сердце» характере ревматизма. Об опасности болезни она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Она указала на то, что боли в области суставов при ревматизме носят нестойкий и «летучий» характер. «То есть сначала воспаляется один сустав, но буквально через несколько дней, даже без лечения, проходит, но поражается другой сустав. При ревматизме суставы могут восстановиться полностью, у них не возникает стойких деформаций», — объяснила она.

Сердце и сосуды ревматизм поражает иначе, продолжила Голубенко. «С ними дела обстоят гораздо хуже, поскольку ревматизм буквально разгрызает сердечные клапаны, оставляя от них одни лоскутки», — разъяснила врач. Ревматизм, по ее словам, грозит тяжелыми сердечными пороками с развитием хронической недостаточности сердца, а также тромбозами по всему телу и эмболией.

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Поэтому, объяснила Голубенко, при любой ангине назначают активное лечение, а после болезни — анализы и снятие ЭКГ: это нужно, чтобы предотвратить развитие ревматизма и его последствий.

Ранее врачи американской клиники Мейо (Рочестер, штат Миннесота, США) предупредили о том, что сильные переживания из-за разлуки со значимым человеком или его смертью действительно могут убить. Это и называют разбитым сердцем. По словам врачей, сильный выброс гормонов стресса, например адреналина, может нанести смертельный вред сердцу.

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Александра Лисица
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