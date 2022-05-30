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Семь человек пострадали при столкновении четырех машин в российском регионе

В Калмыкии семь человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса

Фото: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Семь человек пострадали при столкновении двух машин с грузовиком и микроавтобусом на территории Малодербетовского района в Калмыкии. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 30 мая. На федеральной трассе «Каспий» столкнулись грузовик MAH, кроссовер Mitsubishi Outlander, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и легковой автомобиль LADA Priora. Всех пострадавших, в том числе троих детей, госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи, которые устанавливают причину аварии.

Ранее три автомобиля столкнулись на трассе ЕкатеринбургТюмень. В результате один человек заживо сгорел в машине, еще одного госпитализировали.

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Константин Лысяков
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