Оценено влияние новых правил работы дорожных камер на число ошибочных штрафов

Автоэксперт Субботин усомнился в сокращении ошибочных штрафов с камер при новом ГОСТе

Новый государственный стандарт (ГОСТ) с требованиями к дорожным камерам не сократит количество ошибочных штрафов, считает автоэксперт Вячеслав Субботин. О влиянии новых правил на работу камер специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее МВД разработало новый ГОСТ с требованиями к дорожным камерам, который в отличие от принятого в 2016 году будет носить не рекомендательный, а обязательный к исполнению характер. Стандарт предполагает автоматическое исключение из базы испорченных кадров, а также уточняет правила фиксации нарушения на дорогах. Так, в документе прописана необходимость предоставить снимок нарушения в высоком качестве, а кроме того, зафиксировать не только сам факт нарушения, но и дорожную инфраструктуру и знак, устанавливающий правило.

Инструмент бизнеса

Ничего не поменяется, как они присылали ложные штрафы, так и будут присылать. Кто их будет проверять? У человека, который их подписывает, на принятие решения есть несколько секунд, конечно, он просто пачку берет, все подписывает, и постановление о штрафе пошло Вячеслав Субботин автоэксперт

Эксперт также заявил, что дорожные камеры не справляются с задачей по сокращению количества ДТП и превратились в инструмент бизнеса, а все штрафы с них идут в местный бюджет.

Правила написаны кровью

Альтернативную точку зрения в разговоре с «Лентой.ру» высказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов. Он отметил, что алгоритм робота не всегда верен, однако система постоянно дорабатывается, а нововведения дают главное — безопасность дорожного движения.

«Мы с вами знаем, что и на перевозимую машину на эвакуаторе приходил штраф, и за тень приходил штраф, но с каждым днем, с каждым годом это все приходит к общему знаменателю, дорабатывается, и это все несомненнейший плюс, потому что правонарушители должны нести за это ответственность Дмитрий Славнов автоюрист

«Нарушили — будьте добры оплатить, потому что нарушением вы подвергаете опасности всех остальных автовладельцев. Вроде бы казалось, что такое, ну, повернул я не из той полосы... Сколько аварий, когда вы не соблюдаете правила дорожной разметки и знаков! Сотни! Все правила написаны кровью», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на новый законопроект, который предполагает штрафы в размере пяти тысяч рублей для инспекторов ГИБДД, по вине которых гражданин получил штраф с дорожной камеры за нарушение, которого не совершал. Документ был внесен в парламент группой депутатов Госдумы и членов Совфеда в конце мая, сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, ежегодно в России отменяют около 300 тысяч штрафов, выписанных в автоматическом режиме.

Ранее автомобильные эксперты Сергей Асланян и Алексей Аксенов поспорили из-за предложенной Госдумой инициативы об ограничении использования дорожных камер.