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Собчак высказалась об использовании своей фамилии ради выгоды

Журналистка Ксения Собчак заявила, что никогда не злоупотребляет своей фамилией

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российская телеведущая, журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила, что чувствует себя свободным человеком и делает то, что считает правильным. Так она прокомментировала предположение об использовании своей фамилии ради получения выгоды.

Собчак отметила, что некий пользователь Telegram задал ей вопрос, как часто ей «все сходит с рук» благодаря фамилии (отец журналистки — бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, мать — сенатор Людмила Нарусоваприм. «Ленты.ру»). «Не очень понимаю, что именно мне сходит с рук. Я никогда своей фамилией не злоупотребляю», — ответила она.

Журналистка подчеркнула, что никогда не хотела, чтобы к ней относились по-особенному из-за ее фамилии. По ее словам, она делает то, что считает правильным, и не идет на компромиссы с совестью. «Что значит: все сходит с рук? А что мне сходит с рук? Что такого я делаю? Что я делаю такого ужасного или криминального, что мне не должно сходить с рук?» — задалась вопросом Собчак. Знаменитость также добавила, что ощущает себя свободным человеком, однако, по ее мнению, это не связано с фамилией.

Ранее Собчак высказалась об отдыхе россиян за границей. Журналистка заявила, что не верит в то, что другие государства откажутся от денег российских туристов.

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Маргарита Щигарева
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