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Собчак рассказала об отдыхе россиян за границей

Собчак рассказала, что россияне используют за рубежом карты китайской системы UnionPay

Фото: : Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, как россияне продолжают отдыхать на Лазурном берегу. В посте, опубликованном в ее Telegram-канале, журналистка также заявила, что не верит в то, что другие государства откажутся от денег российских туристов.

«Если абстрагироваться от страшилок про отмену русских, есть факты. Русские отдыхают в Монако прямо сейчас», — написала Собчак. При этом уход из России популярных зарубежных сервисов аренды жилья не помешал отпускным планам жителей страны: по словам ведущей, многие бронируют номера по телефону, а затем подтверждают бронь по электронной почте.

Журналистка добавила, что для оплаты покупок россияне используют карты китайской платежной системы UnionPay. «Я не представляю, чтобы Лазурка отказалась от русских денег. Никогда», — заключила она.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о русофобии за границей после того, как вернулся в Россию из путешествия. Он заявил, что негативное отношение к русским существует исключительно в плоскости бюрократии. В человеческой плоскости никакой русофобии нет, добавил он.

В начале марта платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России. Решение было принято по причине введения антироссийских санкций. Выпущенные в России страны карты Visa и Mastercard продолжили работать на территории страны, но стали недоступны для оплаты в других государствах. Тогда же с российского рынка ушел популярный сервис по бронированию жилья Booking.com. Кроме того, деятельность на территории страны приостановил сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb.

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Асель Минбаева
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