Назван российский город с самым дорогим жильем

«Известия»: Сочи назвали российским городом с самым дорогим элитным жильем

Сочи был назван городом в России с наиболее дорогой элитной недвижимостью. Так считают аналитики Knight Frank Russia и проекта Mantera Seaview residence, данные из их доклада передает издание «Известия».

По итогам первого квартала 2022 года средняя цена на первичном рынке элитного жилья в Сочи выросла на 17 процентов. На данный момент квадратный метр в курортном городе стоит 2,1 миллиона рублей. Эксперты связывают такую динамику со снижением курса рубля и повышением цен на строящихся объектах.

Второе место в списке городов с самым дорогим жильем заняла Москва, где стоимость «квадрата» достигла 1,6 миллиона рублей, третье — Санкт-Петербург, квадратный метр в котором стоит 606 тысяч рублей. При этом динамика роста цен в столице выше, чем в Сочи — за квартал средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 19 процентов.

В начале года произошло изменение структуры спроса. В 2021-м 56 процентов покупателей резиденций искали дом для постоянного проживания, а в 2022 году увеличилась доля инвесторов — до 65 процентов. В Mantera Seaview residence отметили, что инвесторы переключили внимание с Москвы на Сочи из-за нехватки нового качественного предложения в столице.

Ранее в мае Сочи, Москва и Санкт-Петербург попали в список самых желанных для покупки жилья городов России. Сервис «Работа.ру» опросил более 3000 пользователей. 28 процентов респондентов проголосовали за столицу, 20 процентов — за Петербург, еще 13 процентов выбрали курортный город.