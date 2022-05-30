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В Мраморном море столкнулись два сухогруза

TRT Haber сообщил, что в Мраморном море столкнулись два сухогруза, жертв среди экипажа нет

Фото: Pixabay

Два сухогруза столкнулись в Мраморном море в районе Картал провинции Стамбул, жертв среди экипажа не последовало. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

Отмечается, что судно «Маре» по неизвестной причине вышло из-под контроля во время плавания. Оно начало дрейфовать и врезалось в другой корабль, «Арел-4».

К месту аварии были направлены группы береговой безопасности, уточнил телеканал. Экипажи сухогрузов составили отчет об инциденте. «Затем оба корабля продолжили свой рейс. Жертв нет», — рассказал TRT Haber.

Ранее во Владивостоке в бухте Улисс из-за столкновения сухогруза и водоналивного судна разлились нефтепродукты. Об этом сообщил директор приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Иван Агаревский.

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Марина Совина
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