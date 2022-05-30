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Стилисты перечислили самые модные сумки на лето 2022 года

Who What Wear: сумки из плетеной кожи будут актуальны летом 2022 года

Фото: Alfonso Ramirez / Unsplash

Модные редакторы портала Who What Wear перечислили трендовые сумки на лето 2022 года. Информация появилась на сайте издания.

По словам стилистов, в предстоящем сезоне будут актуальны большие модели из плетеной кожи, вязаные изделия, а также сумки-багеты ярких цветов или украшенные стразами. Кроме того, самыми модными журналисты назвали сумки с веревочными ручками. «Среди всех тканых кожаных текстур и вязаных сумок пляжные и праздничные мотивы идут впереди», — поясняют специалисты.

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Помимо этого, из популярного на подиумах сезона весна-лето материала букле предлагают и аксессуары. Сумки из этой ткани будут смотреться особенно выигрышно в сочетании с винтажной одеждой, отмечают журналисты. Среди прочего, носить такие вещи авторы материала рекомендуют с укороченными джинсами и жилетами.

В апреле стилист Александр Рогов назвал модели сумок, которые стали трендовыми в текущем сезоне. По мнению эксперта, самыми модными аксессуарами являются сумки больших размеров и вместительные классические тоуты (каркасные сумки прямоугольной, квадратной или трапециевидной формы с несколькими отделениями, короткими ручками и съемными плечевыми ремнями — прим. «Ленты.ру»). Рогов особенно выделил плетеные и вязаные модели разных форм.

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Дарья Шляпужникова
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