Новая глава МИД Франции заявила об отсутствии условий для диалога Москвы и Киева

Глава МИД Франции Колонна: условия для диалога между Россией и Украиной пока не созданы

Новая глава французского МИД Катрин Колонна, вступившая в должность в конце мая, заявила, что условия для диалога России и Украины на данный момент не созданы. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в Париже считают, что однажды должен быть установлен диалог между Москвой и Киевом, однако это пока не представляется возможным. «Скажу вам честно: мне не кажется, что для будущего диалога есть условия», — сказала министр. При этом она подчеркнула, что надо продолжать переговоры, чтобы это стало возможным.

Ранее Колонна оценила возможности развития отношений между властями Пятой республики и России. По мнению министра, Париж должен сохранять отношения с Москвой. «Именно по этой причине президент республики [Эммануэль Макрон] поддерживает диалог с российским президентом [Владимиром Путиным]... Этот канал диалога не только полезен, но и, без сомнения, необходим, чтобы иметь возможность передавать нашу позицию и работать вместе по конкретным вопросам», — подчеркнула Колонна.

Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции 20 мая. До назначения на пост главы французского МИД Катрин Колонна была послом республики в Великобритании. Во время президентского срока Жака Ширака она занимала должность министра-делегата по европейским делам.