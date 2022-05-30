Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Новая глава МИД Франции заявила об отсутствии условий для диалога Москвы и Киева

Глава МИД Франции Колонна: условия для диалога между Россией и Украиной пока не созданы
Катрин Колонна

Катрин Колонна. Фото: Pool / Reuters

Новая глава французского МИД Катрин Колонна, вступившая в должность в конце мая, заявила, что условия для диалога России и Украины на данный момент не созданы. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в Париже считают, что однажды должен быть установлен диалог между Москвой и Киевом, однако это пока не представляется возможным. «Скажу вам честно: мне не кажется, что для будущего диалога есть условия», — сказала министр. При этом она подчеркнула, что надо продолжать переговоры, чтобы это стало возможным.

Ранее Колонна оценила возможности развития отношений между властями Пятой республики и России. По мнению министра, Париж должен сохранять отношения с Москвой. «Именно по этой причине президент республики [Эммануэль Макрон] поддерживает диалог с российским президентом [Владимиром Путиным]... Этот канал диалога не только полезен, но и, без сомнения, необходим, чтобы иметь возможность передавать нашу позицию и работать вместе по конкретным вопросам», — подчеркнула Колонна.

Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции 20 мая. До назначения на пост главы французского МИД Катрин Колонна была послом республики в Великобритании. Во время президентского срока Жака Ширака она занимала должность министра-делегата по европейским делам.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новая глава французского МИД заявила о необходимости диалога с Россией
В ФРГ заявили об отсутствии ожидаемого эффекта от ограничений на нефть из России
Названы московские районы с дорожающими новостройками
В ЛНР заявили об отсутствии знаков прессы у погибшего французского журналиста
Рублев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Новая глава МИД Франции заявила об отсутствии условий для диалога Москвы и Киева
В США задумали поставить Украине РСЗО без дальнобойных ракет
Раскрыто содержание письма Елизаветы II годовалому ребенку в копии ее наряда
Врач рассказал россиянам о неожиданном вреде крепкого чая
Прокуратура изучает случайное убийство семилетнего ребенка в Ингушетии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.