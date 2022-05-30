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В России оценили эффект от оборотных штрафов для компаний за утечку данных

Депутат Боярский: оборотные штрафы замотивируют компании улучшать системы защиты от утечек

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Решение об ужесточении ответственности для бизнеса за утечку персональных данных клиентов очень правильное, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. В разговоре с «Лентой.ру» оценил возможный эффект от введения оборотных штрафов в таких ситуациях.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития России согласовало законопроект, который ужесточит ответственность компаний за утечку персональных данных их клиентов. Инициатива подразумевает введение оборотного штрафа до одного процента и увеличение его до трех процентов.

Это решение улучшит ситуацию с защитой персональных данных в России, уверен депутат. «Последний пример штрафа в 60 тысяч рублей после грандиозной утечки данных "Яндекс.Еды", по сути, демотивирует компании вкладывать средства, а это всегда серьезные средства, в многоуровневую защиту наших с вами персональных данных, потому что всегда проще заплатить такой штраф, чем тратить десятки миллионов на специалистов и технические средства для того, чтобы эти данные обезопасить», — поделился Боярский.

Скорее всего, после того, как кто-то получит оборотный штраф, у компаний сразу появится мотивация вкладывать средства в развитие системы защиты данных, убежден он. «К сожалению, в последнее время такие утечки участились, и с этим мириться, конечно, не может ни правительство, ни Госдума. Мы площадкой нашего комитета всегда очень остро поднимали этот вопрос и рады, что Минцифры с нами в унисон принимает такое решение», — заключил депутат.

Ранее эксперты раскрыли объем утечек данных о клиентах доставки еды в России. С февраля по май в сети оказались сведения о более чем восьми миллионах клиентов.

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Екатерина Смирная
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