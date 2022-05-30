В России оценили эффект от оборотных штрафов для компаний за утечку данных

Депутат Боярский: оборотные штрафы замотивируют компании улучшать системы защиты от утечек

Решение об ужесточении ответственности для бизнеса за утечку персональных данных клиентов очень правильное, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. В разговоре с «Лентой.ру» оценил возможный эффект от введения оборотных штрафов в таких ситуациях.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития России согласовало законопроект, который ужесточит ответственность компаний за утечку персональных данных их клиентов. Инициатива подразумевает введение оборотного штрафа до одного процента и увеличение его до трех процентов.

Это решение улучшит ситуацию с защитой персональных данных в России, уверен депутат. «Последний пример штрафа в 60 тысяч рублей после грандиозной утечки данных "Яндекс.Еды", по сути, демотивирует компании вкладывать средства, а это всегда серьезные средства, в многоуровневую защиту наших с вами персональных данных, потому что всегда проще заплатить такой штраф, чем тратить десятки миллионов на специалистов и технические средства для того, чтобы эти данные обезопасить», — поделился Боярский.

Скорее всего, после того, как кто-то получит оборотный штраф, у компаний сразу появится мотивация вкладывать средства в развитие системы защиты данных, убежден он. «К сожалению, в последнее время такие утечки участились, и с этим мириться, конечно, не может ни правительство, ни Госдума. Мы площадкой нашего комитета всегда очень остро поднимали этот вопрос и рады, что Минцифры с нами в унисон принимает такое решение», — заключил депутат.

Ранее эксперты раскрыли объем утечек данных о клиентах доставки еды в России. С февраля по май в сети оказались сведения о более чем восьми миллионах клиентов.

