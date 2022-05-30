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Появились новые подробности о ходе расследования дела Валиевой

В РУСАДА заявили, что результаты дела Валиевой должны быть обнародованы в августе 2022-го
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Kenjiro Matsuo / Globallookpress.com

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о ходе расследования дела фигуристки Камилы Валиевой. Новые подробности приводит «Матч ТВ».

Логинова заявила, что расследование ведется тщательно и должно завершиться максимально быстро. Она подчеркнула, что результаты процесса должны быть обнародованы в августе 2022 года. Глава РУСАДА добавила, что после завершения расследования российская сторона подаст обращение с претензией к шведской антидопинговой лаборатории, не сумевшей в срок проверить допинг-пробу Валиевой.

20 мая Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о расследовании дела Валиевой. Он заявил, что дело на контроле у антидопинговых организаций — Всемирного антидопингового агентства и Международного агентства тестирования.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Защита Валиевой на заседании Спортивного арбитражного суда заявила, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки. В результате фигуристка была допущена до дальнейшего участия в соревнованиях на Олимпийских играх.

Анастасия Борисова
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