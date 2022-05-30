Российский подросток упал с самодельной вышки и погиб

В Туве 13-летний мальчик упал с пятиметровой самодельной вышки и погиб

В Туве 13-летний подросток погиб на чабанской стоянке, упав с самодельной пятиметровой вышки. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета (СК) России в понедельник, 30 мая.

Трагедия произошла 28 мая в местности Кызыл-Уруг села Торгалыг Улуг-Хемского района. По данным следователей, мальчик один залез на вышку высотой около 5,5 метра, стал смотреть в бинокль за табуном лошадей, однако затем упал с сооружения и погиб на месте.

По факту случившегося началась доследственная проверка.

Ранее в мае стало известно, что в Туве отец до смерти избил свою девятимесячную дочь за то, что она плакала. Девочка поступила в больницу города Кызыл в коме, с тяжелой травмой головы и гематомой. Родители сообщили медикам, что дочь неудачно упала с навесных прыгунков.