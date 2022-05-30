В Москве появятся первые автобусы на водороде

В Москве в экспериментальном режиме появятся первые автобусы на водороде

В ближайшее время в Москве в экспериментальном режиме появятся первые автобусы, работающие на водороде. Об этом рассказал глава Российского энергетического агентства (РЭА) при Минэнерго России Алексей Кулапин, его слова приводит ТАСС.

Таким образом, власти планируют к 2030 году перевести на водород десять процентов городского и междугородного пассажирского транспорта. «Есть уверенность в том, что этим планам будет суждено сбыться», — заявил Кулапин. Он добавил, что автобусы будут созданы отечественными производителями.

В стране также занимаются развитием сети водородных заправочных станций. Глава РЭА уточнил, что на создание электро-заправочной инфраструктуры регионам будут выделять субсидии.

О планах пересадить россиян на работающие на водороде автобусы стало известно из проекта технологической стратегии развития водородной отрасли в феврале 2022 года. Тогда в Мосгортрансе отметили, что перед полным переводом системы необходимо протестировать водоробус в реальных условиях при разных температурных режимах.