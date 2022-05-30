Взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гуманитарной помощи

РИА Новости: при взрыве в Мелитополе пострадали волонтеры, раздающие гуманитарную помощь

Взрыв в центре Мелитополя произошел во время раздачи волонтерами гуманитарной помощи, некоторые из них пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации Запорожской области.

По его словам, взрыв прогремел, когда добровольцы разносили адресную помощь жителям центральных районов города утром 30 мая. «Автомобиль взорвался возле жилого дома», — уточнил инсайдер.

Ранее стало известно, что как минимум двое раненных при взрыве в Мелитополе были госпитализированы. Об их состоянии пока не сообщается.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее терактом, за исполнением которого стояла украинская диверсионно-разведывательная группа.