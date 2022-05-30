Суд вернул составителям материалы дела в отношении Юрия Шевчука

Суд в Петербурге вернул составителям материалы административного дела в отношении Шевчука

Суд в Санкт-Петербурге вернул составителям материалы административного дела в отношении лидера рок-группы ДДТ Юия Шевчука. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

«Как установил суд, в нарушение требований ст.28.2 КоАП РФ, в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде», — говорится в заявлении.

26 мая в Дзержинский районный суд поступило административное дело о дискредитации российской армии против музыканта. Тогда отмечалось, что материалы дела будут рассмотрены судьей. Если бы их не вернули составителям, была бы назначена дата заседания.

Ранее на Шевчука составили административный протокол, это произошло после концерта в Уфе. Во время своего выступления музыкант раскритиковал специальную военную операцию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — сказал Шевчук со сцены. После окончания концерта к нему за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу.