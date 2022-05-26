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В суд Петербурга поступило дело против Юрия Шевчука

В суд Санкт-Петербурга поступило административное дело против лидера ДДТ Юрия Шевчука

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга поступило административное дело о дискредитации российской армии против лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Позднее материалы дела будут переданы судье. Если она не вернет их составителям, то будет назначена дата заседания.

Ранее на Шевчука составили административный протокол, это произошло после концерта в Уфе. Во время своего выступления музыкант раскритиковал специальную военную операцию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил Шевчук со сцены.

После окончания концерта к нему за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу. Продюсер ДДТ Радмир Усаев пояснил, что с Шевчуком на протяжении часа разговаривали о концерте, его направленности и высказываниях.

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Марина Погосян
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