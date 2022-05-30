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Кремль анонсировал встречу Путина с награжденными орденами «Родительской славы»

Путин 1 июня проведет онлайн-встречу с награжденными орденами «Родительской славы» семьями

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин в День защиты детей проведет встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 30 мая, приводит ТАСС.

Встреча будет проходить в видеоформате, пояснил пресс-секретарь главы государства. Он подчеркнул также, что День защиты детей для президента — «это очень важный день».

Кроме того, 1 июня у Путина запланировано участие еще в ряде мероприятий, о которых будет сообщено дополнительно.

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Евгения Куликова
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