Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Слуцкого
Встречи президента России Владимира Путина и нового председателя ЛДПР Леонида Слуцкого пока в планах нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
«Отдельная встреча в настоящий момент не планируется», — ответил на вопрос журналистов Песков, подчеркнув, что глава государства несколько в раз год проводит встречи с представителями думских фракций.
Леонид Слуцкий был избран новым председателем ЛДПР после смерти предыдущего лидера политической партии Владимира Жириновского, Решение об этом было принято на внеочередном XXXIV съезде партии 27 мая — за кандидатуру политика проголосовали единогласно.
После избрания Слуцкий заявил, что стратегия ЛДПР в целом останется прежней, однако будет модифицирована «в сторону укрепления нашей социальной политики».
Предыдущий председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни в возрасте 76 лет. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.