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Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Слуцкого

Пресс-секретарь Песков заявил, что встречи Путина и Слуцкого в планах пока нет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Встречи президента России Владимира Путина и нового председателя ЛДПР Леонида Слуцкого пока в планах нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Отдельная встреча в настоящий момент не планируется», — ответил на вопрос журналистов Песков, подчеркнув, что глава государства несколько в раз год проводит встречи с представителями думских фракций.

Леонид Слуцкий был избран новым председателем ЛДПР после смерти предыдущего лидера политической партии Владимира Жириновского, Решение об этом было принято на внеочередном XXXIV съезде партии 27 мая — за кандидатуру политика проголосовали единогласно.

После избрания Слуцкий заявил, что стратегия ЛДПР в целом останется прежней, однако будет модифицирована «в сторону укрепления нашей социальной политики».

Предыдущий председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни в возрасте 76 лет. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Анастасия Шейкина
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