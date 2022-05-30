В России рассказали об успешном решении главной проблемы спецоперации на Украине

Экс-командующий ВДВ Шпак заявил, что ВС РФ успешно решают задачи взятия городов в Донбассе

Экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак в интервью RT рассказал об успешном решении главной проблемы спецоперации на Украине. Речь идет о задачах по взятию городов на территории Донбасса.

«Главная проблема — города. Уже очевидно, что при ведении в них оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке», — сказал офицер.

По словам Шпака, украинские военные устраивают огневые позиции на верхних этажах жилых домов, используя в качестве живого щита мирное население. Для этого российским военнослужащим, задействованным в проведении спецоперации, пришлось обратиться к методам городского боя времен Великой Отечественной войны.

Генерал пояснил, что Вооруженные силы России действуют мобильными штурмовыми группами при точечной поддержке танков и артиллерии. По его словам, уничтожать противника «приходится ювелирно». Экс-командир высоко оценил тактику ВС РФ на Украине, которая позволяет продвигаться вперед, при этом сохраняя жизни военных и гражданских.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

«Нас просто вышвырнули»



