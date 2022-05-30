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Российские банки резко снизили запасы золота

Российские банки за февраль-март снизили объем вложений в золото

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские банки резко снизили объем запасов драгоценных металлов, пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ. На 1 апреля остатки на счетах оказались 227,3 миллиарда рублей — это минимум с августа 2019 года.

За февраль-март объем вложений в золото сократился на 20,2 миллиарда рублей (на 17,2 процента). По данным издания, на 1 апреля в банках хранилось 43,8 тонн этого металла. За два месяца остатки упали на 11,4 тонн (минус 20,7 процента). Такая тенденция объясняется активизацией экспортных операций, отмечают игроки рынка.

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На показатели могла повлиять сезонность, а именно снижение объемов передачи драгметалла в банки от клиентов, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Он не исключает, что эффект могло оказать и возвращение ЦБ к покупкам золота на внутреннем рынке.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предложил привязать стоимость рубля к золоту и валютным ценностям. Отвечая на вопрос, не идут ли подобные инициативы вразрез с выводами экономической теории, он заявил: «Они идут не вразрез с выводами экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики». При этом Патрушев подчеркнул, что Россия не выступает против рыночной экономики.

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Платон Щукин
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