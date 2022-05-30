Российские банки резко снизили запасы золота

Российские банки за февраль-март снизили объем вложений в золото

Российские банки резко снизили объем запасов драгоценных металлов, пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ. На 1 апреля остатки на счетах оказались 227,3 миллиарда рублей — это минимум с августа 2019 года.

За февраль-март объем вложений в золото сократился на 20,2 миллиарда рублей (на 17,2 процента). По данным издания, на 1 апреля в банках хранилось 43,8 тонн этого металла. За два месяца остатки упали на 11,4 тонн (минус 20,7 процента). Такая тенденция объясняется активизацией экспортных операций, отмечают игроки рынка.

На показатели могла повлиять сезонность, а именно снижение объемов передачи драгметалла в банки от клиентов, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Он не исключает, что эффект могло оказать и возвращение ЦБ к покупкам золота на внутреннем рынке.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предложил привязать стоимость рубля к золоту и валютным ценностям. Отвечая на вопрос, не идут ли подобные инициативы вразрез с выводами экономической теории, он заявил: «Они идут не вразрез с выводами экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики». При этом Патрушев подчеркнул, что Россия не выступает против рыночной экономики.