Европейская страна добилась отсрочки запрета на импорт российской нефти

Болгария добилась отсрочки нефтяного эмбарго ЕС против России до конца 2024 года

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна добилась исключения из числа европейских государств, обязанных запретить импорт российской нефти в этом году в рамках нового пакета санкций ЕС. Болгария откажется от поставок только к концу 2024 года, передает телеканал «БНТ 1».

В настоящий момент государство не может снизить зависимость от топлива из России, поэтому договорилось об отсрочке эмбарго. Причина в том, что главный поставщик топлива на внутренний рынок — болгарский нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» — работает преимущественно на российской нефти, а для изменения работы предприятия необходимо время.



Болгария продолжит получать топливо из России через морской терминал и станет единственной страной, для которой в Евросоюзе сделали такое исключение. Петков добавил, что отсрочку также получила Чехия, однако для нее запрет вступит в силу уже через полтора года. Министр уточнил, что новые антироссийские санкции затрагивают поставки практически всего объема российской нефти для Европы. Ранее об этом говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что ЕС к концу 2022 года фактически сократит импорт нефти из Москвы на 90 процентов.



После долгих обсуждений страны Евросоюза все-таки смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций, куда вошел и частичный запрет на российскую нефть. Эмбарго не будет касаться поставок топлива по трубопроводам.