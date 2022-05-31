Названо расстояние для прекращения обстрелов Донецка украинскими военными

Эксперт Евсеев заявил, что обстрелы Донецка прекратятся после отброса ВСУ на 120 км

Украинские военные прекратят обстреливать Донецк только после того, как их формирования будут отброшены от города на расстояние более 120 километров. Об этом в беседе с порталом «Украина.ру» рассказал эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«Линия фронта должна отодвинуться от Донецка хотя бы на 120 километров, чтобы они не смогли обстреливать его тактическими ракетами "Точка-У". Если эта задача будет решена, то тогда можно будет говорить о том, что Донецк перестанут обстреливать», — заявил Евсеев.

Эксперт добавил, что украинские военные используют для обстрелов Донецка дальнобойную артиллерию, которую им поставляют страны НАТО. Для того, чтобы эти орудия прекратили бить по городу, необходимо перерезать коммуникации авдеевской и марьинской группировки.

Ранее замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что Донецк подвергается самым массированным обстрелам со стороны украинских войск с 2014 года. По его словам, город никогда не был мирным, уже девятый год «по южным и юго-западным окраинам Донецка проходит фронт». Однако сейчас происходит серьезное обострение и в городе больше нет безопасных районов или зон.