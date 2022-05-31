В Петербурге расстелили газон для торжественного открытия дороги и убрали

Baza: рабочие в Петербурге расстелили газон и убрали после церемонии открытия путепровода

В Санкт-Петербурге перед торжественным открытием дороги расстелили газон, однако по завершении мероприятия его убрали. Об этом пишет издание Baza.

По его информации, в четверг, 26 мая, в городе открыли путепровод над Пулковским шоссе. В церемонии принимали участие губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров.

Во время фотосессии они были запечатлены на фоне зеленой травы. Однако после того как мероприятие завершилось, рабочие свернули газон в рулоны и убрали. Предполагается, что в дальнейшем землю около нового участка пути засеют по-настоящему, а также обустроят тротуары для пешеходов.

В 2019 году в Южно-Сахалинске заметили рабочих, которые засыпали лежащий на земле снег другим снегом при помощи лопат и снегоуборочной техники. Таким образом они пытались скрыть грязный снег и разровнять поверхность.