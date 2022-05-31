В Совфеде назвали условие присоединения Херсонской области к России

Сенатор Климов назвал волю народа условием присоединения Херсонской области к России

Херсонская область может присоединиться к России в рамках существующего законодательства и только при условии свободного волеизъявления народа, заявил «Ленте.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он добавил, что Москва не может принимать одностороннее решение по данному вопросу.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время регион намерен войти в состав России и стать полноценным субъектом страны.

«Существует закон Российской Федерации, там четко написано, каким образом могут быть присоединены те или иные регионы. Если жители Херсонской области хотят присоединиться, это волеизъявление должно быть оформлено, никто не может за них отвечать. Важно, чтобы решение принимала не Москва, а те люди, о которых идет речь. Это не должно быть мнение одного человека», — сказал Климов.

Он добавил, что не так важно, когда именно произойдет присоединение, важно, чтобы это было прозрачное и консолидированное мнение большинства.

«С этим можно будет работать дальше, но нельзя требовать от российской стороны шагов до того, как позиция народа будет четко обозначена. Этим мы и отличаемся от империалистов и их пособников», — заключил сенатор.

Ранее Стремоусов заявлял, что вопрос о вхождении Херсонской области в состав России будет решен ближе к следующему году. По его словам, местные власти готовят административную систему и примут решение об официальном запросе на присоединение к России ближе к концу года.