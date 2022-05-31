В офисе Зеленского обещали истерику в случае отказа США передать Украине РСЗО

Советник Арестович обещал устроить истерику Вашингтону, если США не передадут Киеву РСЗО

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обещал устроить Вашингтону «образцово-показательную истерику», если администрация президента США Джо Байдена не предоставит Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО). Его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что решение по передаче комплексов будет приниматься в ближайшее время. При этом советник украинского лидера Владимира Зеленского прокомментировал отказ Байдена предоставлять дальнобойные ракеты Киеву. «Но нам и 70 километров с головой хватит», — заявил Арестович.

О намерении США поставить Украине РСЗО сообщала газета The New York Times. Предполагалось, что речь идет о поставках американских M31 GMLRS, дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров. Источники издания также заявили, что в дальнейшие пакеты военной мощи могут войти колесные системы HIMARS.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков предупредил, Москва даст «достойный ответ» Белому дому, если ракеты, которые планировалось передать Киеву, будут использованы для нанесения ударов по российским городам.