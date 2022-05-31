Организаторы назвали локации Intervals-2022 в Нижнем Новгороде

Фестиваль Intervals-2022 будет проходить на восьми площадках Нижнего Новгорода

Международный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals в 2022 году будет проходить на восьми площадках Нижнего Новгорода. Об этом со ссылкой на организаторов сообщает «Нижегородская правда».

Уточняется, что в этом году фестиваль пройдет в два этапа: первый этап, Intervals teaser, будет проходить с 1 по 5 июня, а второй, Intervals Festival, с 26 по 28 августа.

При этом часть инсталляций будет находиться в помещениях, а еще часть — на улице. В частности, инсталляции будут ждать гостей на сцене «Ракушка» в Александровском саду, в Планетарии №1 в парке «Швейцария», в Арсенале, на фасаде фабрики «Маяк» на Нижне-Волжской набережной, на Нижегородской ярмарке, в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ, в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. Позже организаторы обещают назвать место появления еще одной инсталляции, подготовленной турецкой командой Ouchhh.

Ранее в Нижнем Новгороде рассказали о подготовке к фестивалю Intervals-2022. «Фестиваль Intervals за 5 лет стал неотъемлемой частью событийной программы города. Уверен, что у многих Нижний уже ассоциируется с медиаартом, а сами горожане каждый год с нетерпением ждут фестиваль, посещение которого — культурная традиция», — отметил зампредседателя правительства области, министр культуры региона Олег Беркович.