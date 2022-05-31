Май 2022 года в Москве стал самым холодным с начала тысячелетия

Май 2022 года оказался самым холодным в XXI веке в Москве

В Москве май 2022 года оказался самым холодным с начала текущего тысячелетия. Об этом сообщили синоптики на портале «Метеовести».

«Уже сейчас можно констатировать тот факт, что май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке. Средняя температура воздуха по итогам месяца составит примерно плюс 10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего лидера, мая 2017 года», — говорится в сообщении.

При этом май 2022 года обогнал и средние показатели 2000 года, когда температура составляла 10,8 градуса тепла. Однако последний весенний месяц 1999 года был еще холоднее, чем нынешний — средняя температура тогда составила около 9 градусов тепла.

Синоптики уточнили, что 1 мая оказалось самым холодным днем месяца — термометры показывали минус 1,7 градуса. Самым теплым было 12 мая при температуре плюс 22,1 градуса.

«Отметим, что в течение месяца всего дважды температура преодолела отметку в плюс 20, а по климату таких дней должно быть 8-10. В течение 27 дней среднесуточная температура воздуха оказывалась ниже климатической нормы», — добавили специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам «типичную летнюю погоду». По его словам, в столице на неделе с 30 мая ожидается 19-25 градусов тепла.