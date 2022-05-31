Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема мочегонных средств

Кардиолог Племянникова назвала бесконтрольный прием мочегонных одной из причин аритмии

Врач функциональной диагностики, кардиолог Екатерина Племянникова предупредила о смертельной опасности бесконтрольно приема диуретиков — мочегонных средств. Прием этих лекарств без назначения врача может привести к проблемам со здоровьем, одна из них — мерцательная аритмия, рассказала эксперт в беседе с «Лентой.ру».

«Мочегонные препараты следует использовать строго по назначению врача. Эта группа лекарств обладает такими побочными действиями, которые могут привести к необратимым нежелательным последствиям для организма», — обратила внимание кандидат медицинских наук.

Племянникова отметила, что при назначении мочегонного препарата врач оценивает сразу несколько параметров: соотношение предполагаемой пользы и вреда, состояние электролитного обмена, состояние белкового обмена, риск тромбообразования, состояние функции почек, профиль артериального давления и другие параметры пациента.

«Дело в том, что, к примеру, тиазидные диуретики (гипотиазид) при длительном приеме могут вызывать повышение уровня мочевой кислоты, что приводит к подагре, мочекаменной болезни и даже почечной недостаточности, — прокомментировала кардиолог. — Петлевые диуретики (фуросемид, торасемид) — к снижению уровня калия в крови. Низкий калий — частая причина аритмий, в том числе мерцательной».

Но в то же время, по словам врача, калийсберегающие мочегонные (верошпирон, эплеренон), напротив, сохраняют или даже повышают уровень калия в крови, что может быть актуальным при лечении аритмий.

«Осмотические диуретики (диакарб) снижают повышенное внутричерепное давление и при заболеваниях ЦНС могут оказывать как положительное влияние, так и быть опасными, — рассказала кандидат медицинских наук в беседе с «Лентой.ру». — При недостаточности функции почек петлевые диуретики (фуросемид, торасемид) разрешены к использованию, в то время как калийсберегающие назначаются с осторожностью, а при выраженной почечной недостаточности — противопоказаны».

Племянникова добавила, что все мочегонные препараты снижают уровень артериального давления, стимулируют работу почек, а значит, выводят жидкость, оказывают непосредственно мочегонный эффект.

«Если вы принимаете мочегонные препараты, важно понимать, какой у вас водный баланс (сколько жидкости выпито, сколько выделено). Чрезмерное выведение жидкости может привести к сгущению крови и риску тромбообразования. Это крайне важно в настоящее время во время появления новой коронавирусной инфекции COVID-19. Поскольку при этом заболевании имеется повышенный риск образования тромбов, тенденция к повышенной вязкости крови может сохраняться на протяжении нескольких месяцев после выздоровления», — предостерегла врач.

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