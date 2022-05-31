Картины Пензенской галереи впервые представят на выставке в Белоруссии

Картинная галерея Пензы представит в Брестском музее выставки о войне и истории худшколы

Пензенская областная картинная галерея имени Савицкого впервые в 2023 году представит выставки в Брестском областном краеведческом музее. Об этом пишет ТАСС.

Одна из экспозиций будет посвящена Великой Отечественной войне, вторая — истории художественной школы Пензы. Отмечается, что это первый опыт сотрудничества между картинной галереей и белорусским музеем.

Протокол о намерениях о по развитию культурных связей между Пензенской и Брестской областью был подписан в марте 2022 года. Так, предлагалось организовать взаимные гастроли театральных и музыкальных коллективов, фотовыставки и фестивали.

Брестский областной краеведческий музей действует с 1950 года и входит в список крупнейших музеев Белоруссии. Основной фонд музея и его филиалов насчитывает более 175 тысяч единиц хранения, в том числе уникальные предметы археологии, старопечатные книги, монетные и вещевые клады из драгоценных металлов.

Пензенская областная картинная галерея имени Савицкого основана 1 января 1892 года, в ее основу положена коллекция русского и зарубежного искусства, подаренная городу пензенским губернатором Николаем Селиверстовым. Галерея носит имя Константина Аполлоновича Савицкого — академика живописи, первого директора Пензенского художественного училища и картинной галереи.

Ранее в декабре 2021 года в Пензе во втором корпусе картинной галереи открылась первая юбилейная выставка из цикла «Впервые за 130 лет — «Мастера Золотого века. На экспозиции были представлены работы знаменитых мастеров «Золотого века» живописи и одно графическое произведение Рембрандта.