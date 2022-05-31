Выставка наивного искусства откроется в Казани к 160-летию Пиросмани

В Казани в музее Горького и Шаляпина 31 мая открывается вернисаж выставки «Я родился весной...», приуроченной к 160-летию классика наивной живописи, грузинского художника-самоучки Нико Пиросмани. Об этом сообщает «Татар-Информ».

В проект приглашены как местные живописцы, так и художники из других городов России, в том числе Москвы.

«К нам приедут известные художники из Перми, знаменитый Дмитрий Бухров из Москвы – участник международных конкурсов. В одном зале будут представлены более десятка авторов – порядка сорока работ. На открытии выступит грузинская диаспора, в том числе ее музыкальный коллектив», — рассказал представитель художников-наивистов Татарстана Альфрид Шаймарданов.

Выставка продлится до 10 июля.

25 мая стало известно, что в галерее «Урал» Центра народного творчества Республики Башкортостан в Уфе открылась выставка наивного искусства «Дар». На выставке представлены работы авторов из городов Уфа, Белебей, Ишимбай, Стерлитамак, Иглинского, Кармаскалинского, Чишминского, Учалинского, Уфимского, Белорецкого, Туймазинского районов.