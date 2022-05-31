Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Выставка наивного искусства откроется в Казани к 160-летию Пиросмани

Выставка наивного искусства откроется в Казани к 160-летию Пиросмани
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Казани в музее Горького и Шаляпина 31 мая открывается вернисаж выставки «Я родился весной...», приуроченной к 160-летию классика наивной живописи, грузинского художника-самоучки Нико Пиросмани. Об этом сообщает «Татар-Информ».

В проект приглашены как местные живописцы, так и художники из других городов России, в том числе Москвы.

«К нам приедут известные художники из Перми, знаменитый Дмитрий Бухров из Москвы – участник международных конкурсов. В одном зале будут представлены более десятка авторов – порядка сорока работ. На открытии выступит грузинская диаспора, в том числе ее музыкальный коллектив», — рассказал представитель художников-наивистов Татарстана Альфрид Шаймарданов.

Выставка продлится до 10 июля.

25 мая стало известно, что в галерее «Урал» Центра народного творчества Республики Башкортостан в Уфе открылась выставка наивного искусства «Дар». На выставке представлены работы авторов из городов Уфа, Белебей, Ишимбай, Стерлитамак, Иглинского, Кармаскалинского, Чишминского, Учалинского, Уфимского, Белорецкого, Туймазинского районов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Патрушев заявил о переходе Польши к захвату территорий на западе Украины
В России появились новые напитки от Coca-Cola
Россия выслала одного сотрудника посольства Черногории
Вышел первый тизер «Пиноккио» с темнокожей феей
В Совфеде назвали условие присоединения Херсонской области к России
Мужчина выиграл в лотерею 612 миллионов рублей и попал за решетку
Сбивший на внедорожнике россиянку насмерть прокомментировал ДТП
Новые московские карты «Тройка» пометят «V»
В Госдуме отказались верить в потери России из-за эмбарго на нефть
Блогерша показала простой способ выглядеть стройнее и выше с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.