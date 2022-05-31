Верховная Рада проголосовала за учреждение Дня украинской государственности

На Украине появился новый государственный праздник: 28 июля в стране будет отмечаться День украинской государственности. За соответствующее решение проголосовала Верховная Рада, сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.

Согласно данным, опубликованным на сайте парламента, законопроект поддержали 257 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении Дня украинской государственности 24 августа 2021 года. Сделал он это во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-летия независимости республики.

По его словам, зарождение украинской государственности будут отмечать в День крещения Киевской Руси, 28 июля. Глава государства пообещал сделать этот день нерабочим.

