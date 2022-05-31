Странам Европы предрекли увеличение армий за счет призыва

Военный историк Юлин допустил переход к всеобщей воинской повинности в Европе

Если конфликт на территории Украины затянется, страны Европы могут перейти от наемной армии к всеобщей воинской повинности ради увеличения численности воинского состава, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный историк Борис Юлин. Он добавил, что НАТО удалось задавить все пацифистские настроения и перейти к мощному вооружению.

В ФРГ вскоре появится самая большая конвенциональная армия в Европе, которая станет превосходить численность всех стран альянса НАТО. Создание военной мощи бундесвера пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Юлин отметил, что немецкая армия уже является одной из сильнейших в Европе.

Милитаризация Европы

«Самыми сильными по сочетанию технической оснащенности и численности в Европе являются армии Франции, Германии, Великобритании. Если брать именно численность, то еще и Польша, — перечислил Юлин. — В принципе, это довольно логично: экономика Германии является самой мощной в Европе, у нее самое большое население. При меньших, чем у России, размерах численность населения, как ни странно, сопоставима. Так что страна, действительно, может создать самую большую и сильную армию в Европе».

Военный историк напомнил, что во время крупных конфликтов и обострения международной обстановки все армии переходили от волонтерских и наемных к службе по призыву. По его словам, сегодня наблюдается резкая милитаризация Европы, НАТО удалось забанить пацифистские настроения и перейти к мощному вооружению. Все страны увеличили свои военные бюджеты, и больше всего — Германия.

«Вряд ли армии перейдут к службе по призыву прямо сейчас. Такая система используется обычно для получения массовости, которая на данный момент Европе не нужна: она и так представляет самый мощный военный союз, которому противостоять может разве что Китай. Там очень большие и людские, и промышленные ресурсы. Тем не менее при необходимости, если конфликт начнет разрастаться, страны легко перейдут к всеобщей воинской повинности», — заключил эксперт.

Ранее бригадный генерал бундесвера в отставке Клаус Виттман заявил, что Германия ответственна за провалы украинской армии. Он допустил, что Берлин уже не столь положительно относится к идее вооружать Украину и ищет для этого отговорки, одной из которых является якобы необходимость починить технику перед отправкой.