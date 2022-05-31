Бизнесвумен разбогатела благодаря снимку Кайли Дженнер в бикини

Продажи марки Shondel the Label выросли в разы из-за фото Кайли Дженнер в купальнике

Австралийская бизнесвумен Шондель Мишо разбогатела благодаря телезвезде Кайли Дженнер, которая поделилась снимком в купальнике ее бренда. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, Дженнер сфотографировала себя в зеркале в разноцветном бикини и сетчатой юбке марки Shondel the Label во время отдыха в Италии. Отмечается, что стоимость упомянутой юбки на официальном сайте компании составляет 95 долларов (5981 рубль).

По словам основательницы бренда Мишо, продажи продукции выросли в несколько раз после того, как Дженнер опубликовала фото в наряде из ее коллекции. «Иногда мы даже не знаем, что знаменитости приобретают наши вещи, пока они не разместят посты в соцсетях. Обычно после этого мы наблюдаем повышенный спрос на сайте», — уточнила девушка.

Известно, что помимо Дженнер, пляжную одежду Shondel the Label неоднократно надевали звезда реалити-шоу Love Island Каз Кроссли, популярная блогерша Джейн Грэхэм и американский профессиональный рестлер Барбара Блан. «В последнее время я вижу большой приток покупателей, потому что во всем мире снимают карантинные ограничения», — заключила Мишо.

Ранее другой бренд внезапно заработал сотни тысяч рублей за 12 часов благодаря чужому фото. Предпринимательница Алекс Ньювенхейс запустила собственную марку по продаже очков в 2018 году и с тех пор постепенно развивала свой бизнес. Девушка объяснила, что неожиданно увидела резкий скачок количества заказов на сайте бренда, благодаря которому ей удалось заработать 15 тысяч долларов (946 тысяч рублей) всего за 12 часов. Выяснилось, что популярная фитнес-блогерша Саша Барбос разместила фото в очках и ее фанаты принялись скупать данный аксессуар.

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