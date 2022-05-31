Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бизнесвумен разбогатела благодаря снимку Кайли Дженнер в бикини

Продажи марки Shondel the Label выросли в разы из-за фото Кайли Дженнер в купальнике

Фото: @mikaelatesta

Австралийская бизнесвумен Шондель Мишо разбогатела благодаря телезвезде Кайли Дженнер, которая поделилась снимком в купальнике ее бренда. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, Дженнер сфотографировала себя в зеркале в разноцветном бикини и сетчатой юбке марки Shondel the Label во время отдыха в Италии. Отмечается, что стоимость упомянутой юбки на официальном сайте компании составляет 95 долларов (5981 рубль).

По словам основательницы бренда Мишо, продажи продукции выросли в несколько раз после того, как Дженнер опубликовала фото в наряде из ее коллекции. «Иногда мы даже не знаем, что знаменитости приобретают наши вещи, пока они не разместят посты в соцсетях. Обычно после этого мы наблюдаем повышенный спрос на сайте», — уточнила девушка.

Материалы по теме:
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице: как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице:как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
26 января 2022
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта 2022

Известно, что помимо Дженнер, пляжную одежду Shondel the Label неоднократно надевали звезда реалити-шоу Love Island Каз Кроссли, популярная блогерша Джейн Грэхэм и американский профессиональный рестлер Барбара Блан. «В последнее время я вижу большой приток покупателей, потому что во всем мире снимают карантинные ограничения», — заключила Мишо.

Ранее другой бренд внезапно заработал сотни тысяч рублей за 12 часов благодаря чужому фото. Предпринимательница Алекс Ньювенхейс запустила собственную марку по продаже очков в 2018 году и с тех пор постепенно развивала свой бизнес. Девушка объяснила, что неожиданно увидела резкий скачок количества заказов на сайте бренда, благодаря которому ей удалось заработать 15 тысяч долларов (946 тысяч рублей) всего за 12 часов. Выяснилось, что популярная фитнес-блогерша Саша Барбос разместила фото в очках и ее фанаты принялись скупать данный аксессуар.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Греция поставит Украине танки советского образца
Россияне признались в готовности влезть в долги ради отпуска
В Петербурге иномарка на большой скорости сбила велосипедиста и попала на видео
Видео кричащего от боли на эпиляции мужчины прославило его в сети
Пластический хирург назвала самые популярные способы изменения формы губ
Россиянин забил до смерти не покормившую трехлетнего сына сожительницу
В США заявили о возможности передать Украине РСЗО с дальнобойными ракетами
Против напавших на российского журналиста возбудили уголовное дело
Евросоюз сократит экспорт нефти из России на 92 процента
Нарколог сравнил вред от обычных сигарет и электронных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.