Врач объяснил способ минимизировать риски смерти новорожденных в кроватке

Врач Кораблев: чтобы избежать смерти ребенка в колыбели, его нельзя класть спать на живот

Заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных РДКБ Андрей Кораблев во время пресс-конференции по детскому травматизму объяснил способ минимизировать риски смерти новорожденных в кроватке. Об этом сообщает информационное агентство БНК.

По словам врача, родители должны быть особенно внимательными, чтобы исключить риск «смерти ребенка в колыбели» — удушения и синдрома внезапной детской смерти. В первую очередь, по мнению специалиста, категорически нельзя укладывать детей спать на живот, а также засыпать с ребенком в одной постели.

Кроме того, эксперт предостерег, чтобы в колыбели, люльке или детской кроватке не было слишком большого количества мягких предметов, игрушек, бортиков, больших подушек, покрывал и другой ткани.

«Ребенок во сне должен лежать поверх закрепленного по бокам одеяла, ручки сверху на одеяле», — объяснил врач.

Также специалист напомнил, что зачастую смерть во сне наблюдается в тех семьях, где есть риск проникновения к ребенку дыма из-за сигарет или печи. Резкая смена запахов, по его словам, очень опасна. Ранее считалось, сон с пустышкой также небезопасен для детей, однако последние исследования, по словам Кораблева, это не подтвердили.

Ранее ведущий диетолог холдинга Performance Group, эксперт в области правильного питания Антон Бердов рассказал о правильном питании детей летом. По его словам, в жаркие месяцы нужно кормить их чаще, так как в это время им требуется больше калорий и полезных микроэлементов, особенно белка.