Россияне стали реже путешествовать за границу в летний период

АТОР: продажи туров на лето сократились на 18-20 процентов по сравнению с 2021 годом

Российские туристы стали реже отправляться в путешествия за границу и по стране — туроператоры зафиксировали значительное сокращение продаж путевок в летний период. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, число проданных туроператорами турпакетов в зарубежные страны на лето в среднем уменьшилось на 18-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество реализованных туров по стране в свою очередь сократилось на 15-18 процентов. При этом отмечается, что у некоторых игроков по бронированиям путевок за рубеж падение достигает 70 процентов.

Специалисты добавили, что основными причинами спада продаж являются отсутствие прямого авиасообщения и временное закрытие ряда аэропортов южной и центральной части России.

«По данным на 30 мая, на июнь у туроператоров приходится около 60-65 процентов всех бронирований на лето за рубеж, около 25 процентов — на июль, на август — только 10-15 процентов. По курортам Юга России структура несколько иная: июнь — 45 процентов бронирований, июль — 35 процентов, август — около 25 процентов», — рассказали в АТОР.

Ранее стало известно, что россияне массово расхотели путешествовать по Европе на фоне западных санкций. Так, более половины соотечественников (60 процентов) не рассматривают в краткосрочной перспективе поездку по данному направлению.