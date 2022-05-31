Российский стилист назвала вышедшую из моды летнюю одежду

Стилист Юлия Литвиненко назвала ультракороткие шорты старомодными

Российский стилист Юлия Литвиненко назвала вышедшую из моды летнюю одежду. Комментарий эксперта приводят «Аргументы и факты».

К неактуальным изделиям специалистка отнесла ультракороткие шорты, джинсы скинни с потертостями, а также юбки-карандаши длиной до середины колена. «Они будут плохо смотреться на любой фигуре, потому что неправильно "режут" ноги», — пояснила Литвиненко.

Кроме того, в список старомодных вещей стилистка включила платья с открытыми плечами и оборками и с рукавами три четверти, а также платья-трапеции со сборками на талии в крупных цветах. Также она призвала исключить из гардероба капри и юбки в стиле а-ля-рус, которые состоят из нескольких ярусов и выполнены в цветочном принте.

Что касается обуви, эксперт посоветовала отказаться от сандалий на танкетке с открытым носом, заменив их на белые кеды, слипоны или мюли.

Ранее в мае модный редактор Glamour Хоселин Ортега назвала трендовые кроссовки на лето 2022 года. По словам эксперта, модную нишу в грядущем сезоне займут кеды с эффектом загрязнений и потертостей, которые можно увидеть в линейках таких люксовых брендов, как Balenciaga и Gucci.