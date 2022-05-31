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Мужчина убил российскую студентку и выбросил ее тело в реку

Под Волгоградом мужчина убил студентку и выбросил ее тело в реку на окраине города

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Волгоградской области мужчина после задержания признался в убийстве российской студентки во время ссоры. Об этом во вторник, 31 мая, пишет РЕН ТВ.

По сведениям издания, после совершения преступления злоумышленник вывез тело девушки на окраину города Суровкино и выбросил его в реку возле очистных сооружений. Об исчезновении потерпевшей в полицию сообщили ее родители после того, как она перестала выходить на связь.

Сейчас правоохранители продолжают искать тело погибшей.

Ранее сообщалось, что московская студентка зарезала 74-летнего деда во время бытовой ссоры.

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Елизавета Новикова
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