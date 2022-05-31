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Victoria's Secret уйдет с российского рынка

Американский бренд нижнего белья Victoria's Secret полностью уйдет с российского рынка

Фото: Alexander Sayganov / Globallookpress.com

Американская компания по продаже женского нижнего белья, одежды для сна и парфюмерии Victoria's Secret полностью уйдет с российского рынка. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ретейлера.

Руководство бренда приняло решение не возобновлять работу всех торговых точек в стране в связи с продолжающимися экономическими и логистическими сбоями на ее территории. Кроме того, стало известно, что онлайн-продажи продукции марки будут недоступны для отечественных покупателей.

Ранее Victoria's Secret решила отказаться от аренды магазинов в России. Осведомленный источник заявил, что бренд начал переговоры о прекращении договоров аренды в стране.

Ранее также появилась информация о том, что немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. О таком же решении объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят масс-маркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Помимо этого, в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям сообщили и зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогично поступили модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другие крупные компании.

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Майя Пономаренко
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